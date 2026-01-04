В Башкирии пенсионерка-инвестор отправила аферистам 5 млн рублей

Жительница Башкирии поверила обещаниям аферистов и отдала им более пяти миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

В беседе с 66-летней женщиной из Бижбулякского района мошенники представились инвесторами и предложили вложить деньги в проекты, которые в будущем якобы могут принести доход.

Согласившись, пенсионерка отправила все свои накопления. Позже она поняла, что «инвесторы» обманули ее и обратилась в полицию.

По данным МВД, в этот день к ним также обратилась 29-летняя местная студентка, которую аферисты напугали мошенническими операциями, которые неизвестные якобы проводят с ее счетом. Девушка отдала неизвестным более 400 тысяч рублей.

До этого стало известно о новой «праздничной» схеме мошенников. Злоумышленники представляются сотрудниками известных сетей и предлагают купить подарки, которые предыдущие покупатели не приобрели. Якобы отправляя код для бронирования, они получают код, который помогает списывать деньги со счета.

Ранее в Чебоксарах школьник испугался «уголовного дела» и отдал мошенникам драгоценности матери.