Россиян предупредили о новой схеме мошенников с новогодними подарками

РИА Новости: мошенники начали продавать россиянам «невыкупленные» подарки
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники от имени сотрудников крупных торговых сетей начали предлагать россиянам якобы невыкупленные новогодние подарки по сниженной цене. Об этом РИА Новости сообщили в сервисе МТС «Защитник».

По данным аналитиков, в период новогодних праздников активизировалась новая схема обмана. Злоумышленники представляются работниками известных ритейлеров и утверждают, что продают подарки, которые якобы не забрали предыдущие покупатели.

В МТС уточнили, что под видом выгодного предложения гражданам предлагают приобрести бытовую технику, ноутбуки, смартфоны и другие дорогостоящие товары. Основная цель таких звонков — под предлогом предварительного бронирования получить код, необходимый для списания средств с банковской карты жертвы.

Эксперты сервиса отмечают, что мошенники используют доверие россиян к крупным брендам и создают ощущение ограниченной по времени выгодной сделки. Для оформления фиктивной «брони» они просят продиктовать код из СМС, который приходит на телефон под видом подтверждения заказа.

В компании подчеркнули, что схема строится на ожиданиях, связанных с постновогодними распродажами, а также на доверии к известным компаниям. При этом злоумышленники выстраивают правдоподобный сценарий, оперируя деталями, которые сложно оперативно проверить.

Ранее в Совфеде предупредили о мошеннической схеме с публичными сетями Wi-Fi.

