Подростки изнасиловали девочку и угрожали распространить видео процесса

В Индии юноши жестоко изнасиловали школьницу и шантажировали ее видео

13-летняя девочка подверглась групповому изнасилованию со стороны подростков в Индии. Об этом сообщает India Today.

Инцидент произошел в штате Карнатака, когда родителей несовершеннолетней не было дома. Трое юношей 14-15 лет, проживавших неподалеку, заманили знакомую в уединенную местность, где надругались.

Процесс, по словам несовершеннолетней, молодые люди записывали. Они запугивали девочку, угрожая распространить видео, если она кому-то пожалуется.

Узнав о произошедшем, родители обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов поймали обвиняемых. Выяснилось, что двое из них учатся в школе, один бросил учебу.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, в рамках расследования у фигурантов изъяли мобильные телефоны.

До этого в Индии женщина подверглась насилию, желая быстрее добраться домой. Она стояла на остановке общественного транспорта, когда к ней подъехали мужчины на микроавтобусе и предложили подвезти. После надругательства ее выбросили из машины.

Пострадавшую нашли и доставили в больницу. Подозреваемых задержали.

Ранее мужчина попал за решетку в Петербурге за соития со школьницами в подъездах.