Телеведущий Леонид Якубович едва не стал жертвой мошенников

КП: телеведущий Якубович рассказал, как сын спас его от мошенников
chbdchbdchbd/YouTube

Телеведущий Леонид Якубович признался, что однажды едва не стал жертвой мошенников. О своем опыте общения с аферистами он рассказал в беседе с kp.ru.

По словам звезды передачи «Поле чудес», злоумышленники часто звонят ему и нередко пытаются обмануть. Несколько раз телеведущий едва не передал им деньги, но ему удалось вовремя остановиться.

Однажды неизвестные втянули Якубовича в продолжительный разговор, но в этот момент рядом был сын, который быстро понял, о чем с мошенниками общается отец.
«У меня сын просто вырвал трубку из рук», – рассказал Якубович.

Он добавил, что уже не общается с аферистами. Если во время разговора у него появляются сомнения, он сразу отключает вызов.

До этого жертвой мошенников стала певица Лариса Долина. Во время беседы с неизвестными она продала квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей. Позже она пыталась вернуть жилье, но покупательница Полина Лурье обратилась в суд. Позже Долину обязали выехать из квартиры.

Ранее Леонид Якубович заговорил на испанском под гипнозом.

