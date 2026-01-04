Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

На Украине сообщили о массовых отчислениях студентов

Нардеп Рады Пипа: на Украине начали отчислять студентов за пропуски занятий
Rawpixel.com/Shutterstock/FOTODOM

На Украине начались массовые отчисления студентов за пропуски занятий. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на секретаря комитета Верховной рады по вопросам образования, науки и инноваций Наталью Пипу.

По ее данным, отчисления затрагивают прежде всего студентов мужского пола, причем решение может приниматься даже в случае одного или двух пропусков занятий.

Как отметили в публикации, в украинских учебных заведениях сейчас проводят масштабные проверки зачисленных студентов. Усиление контроля связано с резким ростом числа мужчин призывного возраста среди абитуриентов.

Глава Государственной службы качества образования Украины Руслан Гурак сообщал, что на протяжении многих лет в стране обучалось около 30 тыс. студентов старше 25 лет по всем формам образования, включая профессиональное и высшее, второе высшее и аспирантуру. По его словам, в настоящее время число таких студентов увеличилось до 250 тыс.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для отмены военного положения на Украине.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27557965_rnd_5",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Свинцовые белила и ректальные свечи из радия: какие яды люди использовали в быту, пока наука не шагнула вперед
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+