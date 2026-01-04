На Украине сообщили о массовых отчислениях студентов

На Украине начались массовые отчисления студентов за пропуски занятий. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на секретаря комитета Верховной рады по вопросам образования, науки и инноваций Наталью Пипу.

По ее данным, отчисления затрагивают прежде всего студентов мужского пола, причем решение может приниматься даже в случае одного или двух пропусков занятий.

Как отметили в публикации, в украинских учебных заведениях сейчас проводят масштабные проверки зачисленных студентов. Усиление контроля связано с резким ростом числа мужчин призывного возраста среди абитуриентов.

Глава Государственной службы качества образования Украины Руслан Гурак сообщал, что на протяжении многих лет в стране обучалось около 30 тыс. студентов старше 25 лет по всем формам образования, включая профессиональное и высшее, второе высшее и аспирантуру. По его словам, в настоящее время число таких студентов увеличилось до 250 тыс.

