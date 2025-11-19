На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье мужчина три дня ходил со стаканом в заднем проходе

В Подмосковье медики помогли мужчине со стаканом в заднем проходе
Pavel Kubarkov/Shutterstock/FOTODOM

Жителю Красногорска понадобилась помощь медиков после того, как ему в задний проход попал инородный предмет. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

По данным Telegram-канала, 42-летний мужчина стал жаловаться на проблемы с задним проходом. Во время обследования там у пациента обнаружили стакан.

«Как он там оказался, пациент не сказал, но все три дня надеялся, что стакан выйдет сам естественным путем», – сообщается в публикации.

Врачи провели операцию, которая длилась час. Ситуация усложнялась тем, что предмет был стеклянным и медики должны были захватить его так, чтобы он не повредился и не нанес травмы органам мужчины. В результате специалисты извлекли инородный предмет.

До этого в Москве 19-летний молодой человек попал в больницу, засунув электрическую щетку для чистки зубов в задний проход. Юноше было стыдно признаться в произошедшем, но, так как его состояние ухудшалось, пришлось обратиться к медикам. Предмет успешно извлекли.

Ранее мужчина попытался пронести в тюрьму термос, спрятав его в заднем проходе.

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

