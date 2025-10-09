На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США мужчина попытался пронести в тюрьму термос, спрятав его в заднем проходе

LADBible: американец спрятал внутри своего тела термос, чтобы пронести в тюрьму
true
true
true
close
Polk County Sheriff's Office

Во Флориде полиция задержала 51-летнего Уолтера Фраймайра, который попытался пронести в тюрьму термос внутри собственного тела, спрятав его в прямой кишке, пишет LADBible.

Мужчину арестовали после сообщения о нарушении порядка — по данным полиции, он был замечен голым в туалете городского парка. Позже его задержали на территории железной дороги и доставили в окружную тюрьму.

При стандартном рентгеновском осмотре сотрудники учреждения обнаружили в теле мужчины металлический предмет, который оказался термосом. По словам шерифа округа Полк Грейди Джаджа, «задержанный принес термос в тюрьму самым необычным способом».

Кроме того, при задержании у Фраймайра нашли метамфетамин. Для извлечения предмета мужчину доставили в местную больницу, где врачи успешно провели процедуру. По словам шерифа, вмешательство медиков, вероятно, спасло жизнь задержанного.

Известно, что Фраймайр уже имеет внушительную криминальную историю — его арестовывали 25 раз, из них пять раз он отбывал срок в тюрьме. Местные врачи отмечают, что подобные случаи, когда люди вводят в организм посторонние предметы, к сожалению, происходят регулярно.

Ранее врачи достали живого краба из уха ребенка, отдыхавшего на пляже.

