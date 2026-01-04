«Осквернили сразу трех»: в Петербурге блогер занялась сексом с возлюбленным на кладбище

В Петербурге блогера задержали за соитие на кладбище

Треш-блогерша из Петербурга стала фигуранткой уголовного дела после посещения кладбища. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

По данным Telegram-канала, девушка по имени Юлия отправилась на кладбище вместе с возлюбленным, где пара занялась сексом прямо около одной из плит.

Соответствующее видео блогерша опубликовала в своих соцсетях. Она также призналась, что якобы из-за нехватки денег под этой плитой находится не только ее тетя, но и ее мать и бабушка.

«Мы осквернили сразу трех», – резюмировала девушка.

После того, как материалы появились в социальных сетях, на ситуацию обратили внимание сотрудники Следственного комитета. Пару задержали, сотрудники СК проводят все необходимые мероприятия.

До этого в Ленобласти мужчину задержали за осквернение Вечного огня. Он пытался засыпать огонь снегом, чтобы потушить.

Вскоре его личность установили и задержали. Подозреваемым оказался 42-летний местный житель, который уже несколько раз привлекался к ответственности.

Ранее женщина получила миллионный штраф за танец на курганском мемориале, который попал на видео.