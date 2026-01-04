Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

«Осквернили сразу трех»: в Петербурге блогер занялась сексом с возлюбленным на кладбище

В Петербурге блогера задержали за соитие на кладбище
makalex69/Shutterstock/FOTODOM

Треш-блогерша из Петербурга стала фигуранткой уголовного дела после посещения кладбища. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

По данным Telegram-канала, девушка по имени Юлия отправилась на кладбище вместе с возлюбленным, где пара занялась сексом прямо около одной из плит.

Соответствующее видео блогерша опубликовала в своих соцсетях. Она также призналась, что якобы из-за нехватки денег под этой плитой находится не только ее тетя, но и ее мать и бабушка.

«Мы осквернили сразу трех», – резюмировала девушка.

После того, как материалы появились в социальных сетях, на ситуацию обратили внимание сотрудники Следственного комитета. Пару задержали, сотрудники СК проводят все необходимые мероприятия.

До этого в Ленобласти мужчину задержали за осквернение Вечного огня. Он пытался засыпать огонь снегом, чтобы потушить.

Вскоре его личность установили и задержали. Подозреваемым оказался 42-летний местный житель, который уже несколько раз привлекался к ответственности.

Ранее женщина получила миллионный штраф за танец на курганском мемориале, который попал на видео.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27557539_rnd_2",
    "video_id": "record::98346179-98b7-4e9c-abde-53383e691a6b"
}
 
Теперь вы знаете
Соседи и коммунальщики воруют тепло. 7 причин холода в российских квартирах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+