Женщина получила миллионный штраф за танец на курганском мемориале, который попал на видео

В Кургане перед судом предстала женщина, которая станцевала на мемориале и попала на видео. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел в июле текущего года. Пьяная женщина забралась на монумент, посвященный воинам-курганцам, и станцевала на нем — это попало в объектив камеры. Она не стала отрицать своей вины и сразу же во всем призналась.

Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей. Отмечается, что обвинение просило штраф в размере 1,1 млн рублей, но женщине смягчили приговор, учтя время задержания.

Действия женщины квалифицировали по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ — осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично, сообщили в СУ СК России по региону. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Короче, Курган».

Ранее российские подростки устроили танцы у памятника советским солдатам ради видео.

