В Ленобласти полицейский провалился под лед, спасая человека

В Ленобласти спасатели вытащили из ледяной воды полицейского и местного жителя

В Ленинградской области сотрудник полиции оказался в ледяной воде, пытаясь спасти человека на реке Волхов. Об этом сообщает МЧС региона.

Инцидент произошел на реке Волхов в Киришском районе. По данным МЧС, мужчина вышел на лед и отошел от берега на 60-70 метров, после чего провалился под воду. На место происшествия выехал наряд полиции.

Прибывшие сотрудники попытались оказать помощь провалившемуся. Во время спасательной операции один из полицейских также провалился под лед. На место прибыли спасатели, им удалось извлечь из ледяной воды сначала полицейского, а затем и второго пострадавшего.

Обоим была оказана первая помощь на берегу, после чего их передали бригаде скорой медицинской помощи.

До этого в Воронежской области школьники провалились под тонкий лед на реке, одного из них спасти не удалось. Двое мальчиков решили прогуляться по неокрепшему льду и оба ушли под воду. Крики детей услышал случайный прохожий, ему удалось вытащить из воды одного мальчика.

Ранее в Красноярске мужчина провалился под лед во время прогулки с собакой.