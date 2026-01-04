В аэропорту Внуково действуют временные ограничения

Московский аэропорт Внуково отправляет и принимает рейсы по согласованию из-за временных ограничений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

«В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Внуково он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами», — говорится в ообщении ведомства.

Отмечается, что уточнить расписание рейсов можно с помощью онлайн-табло.

4 января советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко сообщал, что в аэропортах Саратова (Гагарин) и Ярославля (Туношна) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В ночь на 4 декабря временные ограничения также вводились в столичном Внуково и подмосковном Жуковском. На этом фоне количество БПЛА, пытавшихся ударить по Москве, превысило 20. В 1:30 мэр Сергей Собянин сообщил о ликвидации еще двух БПЛА противника, летевших к столице. Москву с вечера 3 января попытался атаковать 21 дрон.

Первый налет был зафиксирован в 19:37. БПЛА были уничтожены средствами противовоздушной обороны. Ограничения во Внуково были сняты в 1:12, а в Жуковском — в 3:52.

Ранее два российских аэропорта временно прекратили работу.