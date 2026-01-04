Депутат рассказала, насколько выросли минимальные баллы ЕГЭ по шести предметам

В Госдуме сообщили, как выросли минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Минимальные баллы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по шести предметам в 2026 году повысили, рассказала ТАСС член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова.

Депутат уточнила, что минимальный порог по физике вырос с 39 до 41 балла, по химии и биологии — с 39 до 40 баллов, по информатике — с 44 до 46 баллов, по иностранным языкам — с 30 до 40 баллов, а по истории — с 36 до 40 баллов.

«Указанные баллы являются минимально допустимыми для участия в приемной кампании и не гарантируют зачисление», — заявила Скрозникова.

Она пояснила, что повышение минимального количества баллов нужно для роста качества подготовки абитуриентов и соответствия их знаний направлению обучения.

Парламентарий добавила, что по остальным предметам минимальный порог не изменился, однако вузы могут делать его более высоким, в зависимости от конкурсной ситуации.

В конце декабря Минобрнауки РФ не поддержало инициативу принимать в вузы по результатам четырех ЕГЭ вместо трех. Ведомство не планирует этого не только в 2026, но и в последующие годы.

Ранее школьникам разрешили использовать слово «лабубу» в сочинениях ЕГЭ.