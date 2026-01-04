Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Депутат рассказала, насколько выросли минимальные баллы ЕГЭ по шести предметам

В Госдуме сообщили, как выросли минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Виталий Аньков/РИА Новости

Минимальные баллы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по шести предметам в 2026 году повысили, рассказала ТАСС член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова.

Депутат уточнила, что минимальный порог по физике вырос с 39 до 41 балла, по химии и биологии — с 39 до 40 баллов, по информатике — с 44 до 46 баллов, по иностранным языкам — с 30 до 40 баллов, а по истории — с 36 до 40 баллов.

«Указанные баллы являются минимально допустимыми для участия в приемной кампании и не гарантируют зачисление», — заявила Скрозникова.

Она пояснила, что повышение минимального количества баллов нужно для роста качества подготовки абитуриентов и соответствия их знаний направлению обучения.

Парламентарий добавила, что по остальным предметам минимальный порог не изменился, однако вузы могут делать его более высоким, в зависимости от конкурсной ситуации.

В конце декабря Минобрнауки РФ не поддержало инициативу принимать в вузы по результатам четырех ЕГЭ вместо трех. Ведомство не планирует этого не только в 2026, но и в последующие годы.

Ранее школьникам разрешили использовать слово «лабубу» в сочинениях ЕГЭ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27556633_rnd_6",
    "video_id": "2216158"
}
 
Теперь вы знаете
Снимаем стресс по методам спецназа. Как адаптировать реальные техники бойцов к собственной жизни
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+