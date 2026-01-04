Размер шрифта
«Едет в Москву»: министр экологии Татарстана оставил должность

Министр экологии Татарстана Шадриков покинул пост ради работы в Москве
Максим Блинов/РИА Новости

Пост министра экологии и природных ресурсов Татарстана покинул Александр Шадриков, сообщил на совещании в Доме правительства глава республики Рустам Минниханов, передает «Татар-информ».

На совещании Шадрикова наградили орденом «Дуслык» за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие экологического благополучия Татарстана. Минниханов рассказал, что чиновник переходит на работу в столицу.

«Едет в Москву, будет работать также в природоохранной сфере. Уже в ближайшие дни приступит к работе», — рассказали в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов региона.

Шадриков родился 1 января 1977 года в селе Старое Дрожжаное в Татарстане. Он выучился на преподавателя физики и информатики в Казанском государственном педагогическом институте, а в 2006-м получил специальность юриста в Чувашском госуниверситете.

С 1998 по 2001 год Шадриков был инженером-программистом Дрожжановского отделения Сбербанка, а после этого попал в минэкономики и промышленности Татарстана. Пост министра экологии и природных ресурсов он занимал с 2018 года.

Ранее Зеленский начал кадровые перестановки.

