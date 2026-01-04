Размер шрифта
«Жестокий и хитрый»: организатор теракта в «Крокусе» подсыпал мефедрон своим подельникам

Фаридуни для теракта в «Крокусе» незаметно подсыпал наркотики своим подельникам
Алексей Никольский/РИА Новости

Организатор нападения в концертном зале «Крокус сити холл» Шамсидин Фаридуни незаметно подсыпал наркотическое средство трем другим исполнителям теракта. Об этом сообщает ТАСС.

«Почему Фаридуни единственный, у кого в крови не обнаружили наркотик? Да потому что именно он и подсыпал мефедрон остальным троим в бутылки с водой и сказал им ее пить, в том числе непосредственно перед нападением на посетителей «Крокуса» в Красногорске», — рассказал собеседник агентства во 2-м Западном окружном военном суде.

По его словам, следствие считает Фаридуни «самым жестоким и хитрым» исполнителем теракта в «Крокусе».

«Он смотрел в глаза умирающим людям, которых расстреливал в концертном зале», — уточнил собеседник агентства.

До этого на суде Фаридуни заявил, что признает себя виновным. В то же время из его показаний следовало, что он якобы не осознавал, что делал во время теракта.

22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» произошел террористический акт, в ходе которого вооруженные злоумышленники открыли огонь по зрителям и устроили поджог. Согласно информации Следственного комитета, в результате инцидента пострадали 609 человек, из них 149 не удалось спасти, а один человек объявлен пропавшим без вести.

В настоящее время на скамье подсудимых находится 19 человек. Из них 13 обвиняются в террористической деятельности, остальные — в содействии террористам.

Ранее стало известно, где проходила подготовка террористов из «Крокуса».

