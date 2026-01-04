Размер шрифта
«Продлить ощущение праздников»: в ГД предложили готовить оливье в школьных столовых

New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В первые две недели после зимних каникул школьные столовые могут включать праздничные новогодние блюда, считают вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее обращение руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой.

Депутаты предложили внести изменения в рекомендуемые Роспотребнадзором примерные меню для школ, добавив возможность включать праздничные блюда 1-2 раза в неделю в первые две учебные недели января. Они отметили, что традиционный салат оливье можно приготовить по облегченному рецепту с минимально жирной заправкой, а мандарины, как символ праздника, предлагать детям в рамках установленной фруктовой порции.

По мнению парламентариев, это позволит продлить у детей ощущение новогодних праздников и создать атмосферу домашнего уюта, что облегчит возвращение к учебе после длительного отпуска.

До этого депутаты Госдумы Владислав Даванков и Роза Чемерис выступили с инициативой выпустить в обращение банкноту номиналом 10 тысяч рублей. Депутаты подчеркнули, что в настоящее время для крупных покупок и расчетов гражданам и бизнесу приходится использовать большие объемы наличных средств, что способствует увеличению затрат на их производство, транспортировку, пересчет и хранение.

Ранее в Госдуме призвали вывести из тени рехабы.

