Почти треть путешественников решили продлить новогодние выходные

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал отельные и авиазаказы на период с 29 декабря по 18 января и рассказал «Газете.Ru», сколько россиян собирается продлить себе новогодние каникулы.

Выяснилось, что 69% клиентов сервиса забронировали гостиницы в официальные дни выходных, то есть в период с 31 декабря по 11 января. Еще 16% хотят начать отдыхать раньше, поэтому оформили заказы с 29 или 30 декабря, а остальные 15% взяли дополнительные дни отпуска после завершения официальных выходных, то есть с 12 по 18 января.

Путешественники, которые отправились в поездки до Нового года, бронируют отель в среднем на 6,6 дня. А те, кто решил задержаться на отдыхе после окончания каникул, будут отдыхать около 8 дней.

Самым популярным городом для продления зимних выходных оказалась Москва: 15% россиян выбрали столицу для того, чтобы отдохнуть подольше. В среднем в городе будут проводить 7,2 дня. В Санкт-Петербурге задержатся 8% путешественников (гостиницы бронируют примерно на 5,9 дня), в Сочи — 5% (на 5,8 дня).

Еще 3% россиян собираются подольше остаться в Дубае (там пробудут около 7,5 дня), Стамбуле (6,4 дня) и Калининграде (5,6 дня). А 2% решили продлить отдых в Шанхае (8,3 дня), на Пхукете (10,4 дня), в Бангкоке (9,1 дня) и Тбилиси (6,5 дня).

