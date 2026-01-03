В России создадут единую базу кибермошенников

В России создадут платформу «Антифрод» и штаб по борьбе с кибермошенниками

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил создать к 2 марта 2026 года единую платформу сбора и анализа данных по цифровым преступлениям на базе государственной информационной системы (ГИС) «Антифрод». Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Уточняется, что координировать работу будет федеральный оперативный штаб. Согласно поручению премьера, кабмин должен предложить кандидатуры членов штаба также до 2 марта.

17 декабря Мишустин на стратегической сессии по борьбе с кибермошенничеством заявил, что правительство по поручению президента создает комплексную систему противодействия преступлениям в цифровой сфере. Премьер-министр отметил, что работа ведется совместно с Федеральным собранием, правоохранительными органами и Банком России. Основная задача — сформировать условия для повышения защиты граждан от действий мошенников. Кроме того, Мишустин напомнил, что более 3 млн россиян воспользовались сервисом по защите от мошенников на портале «Госуслуги».

