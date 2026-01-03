Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаВзрывы в ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Синоптик сообщил о потеплении и незначительном снеге в Москве

Синоптик Леус: в Москве сохранится облачность и снег на фоне потепления
Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

В Москве сохранится облачная погода с незначительными осадками, а температура продолжит повышаться. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его данным, столичный регион будет находиться под влиянием теплого сектора циклона, расположенного над Балтийским морем. В таких условиях ожидается небольшой снег и постепенный рост температуры.

В городе воздух прогреется до -2…-4°C, по области — до -1…-6°C, что на 1–2°C выше климатической нормы. Ветер прогнозируется юго-восточный со скоростью 2–7 м/с, а атмосферное давление будет падать до 733 мм рт. ст., что значительно ниже средних значений.

На воскресенье синоптик предсказал сохранение небольшого снега: ночью ожидается -2…-4°C, днем — -1…-3°C.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что количество осадков в Москве 8 января превысит треть месячной нормы, высота сугробов достигнет 38 сантиметров. По его словам, столицу, равно как и всю Центральную Россию, накроет южный циклон с сильными снегопадами.

Ранее Гидрометцентр объявил в Москве и области 2 января желтый уровень погодной опасности.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27552355_rnd_2",
    "video_id": "record::aeb24ee2-f36c-4ccb-81fd-445849c38d19"
}
 
Теперь вы знаете
7 игр, которые прокачают навыки для бизнеса или карьеры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+