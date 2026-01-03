Синоптик сообщил о потеплении и незначительном снеге в Москве

Синоптик Леус: в Москве сохранится облачность и снег на фоне потепления

В Москве сохранится облачная погода с незначительными осадками, а температура продолжит повышаться. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его данным, столичный регион будет находиться под влиянием теплого сектора циклона, расположенного над Балтийским морем. В таких условиях ожидается небольшой снег и постепенный рост температуры.

В городе воздух прогреется до -2…-4°C, по области — до -1…-6°C, что на 1–2°C выше климатической нормы. Ветер прогнозируется юго-восточный со скоростью 2–7 м/с, а атмосферное давление будет падать до 733 мм рт. ст., что значительно ниже средних значений.

На воскресенье синоптик предсказал сохранение небольшого снега: ночью ожидается -2…-4°C, днем — -1…-3°C.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что количество осадков в Москве 8 января превысит треть месячной нормы, высота сугробов достигнет 38 сантиметров. По его словам, столицу, равно как и всю Центральную Россию, накроет южный циклон с сильными снегопадами.

Ранее Гидрометцентр объявил в Москве и области 2 января желтый уровень погодной опасности.