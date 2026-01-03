Размер шрифта
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

На Кубани полностью восстановили железнодорожную инфраструктуру

Алексей Куденко/РИА Новости

Железнодорожная инфраструктура в Краснодарском крае полностью восстановлена после аномальных снегопадов. Поезда следуют в штатном режиме, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

» <...> работники ОАО «РЖД» полностью восстановили электроснабжение контактной сети и автоматических систем по регулированию  движения поездов»,— говорится в сообщении.

Уточняется, что к ликвидации последствий непогоды и восстановительным работам привлекались более тысячи железнодорожников. В СКЖД также отметили, что принимают все меры, чтобы сократить отставание поездов от графиков.

Снегопад стал причиной задержки поездов в Краснодарском крае. По информации 93.Ru, некоторые пассажиры ожидали возобновления движения более 13 часов, а также пожаловались на отсутствие питания, воды и закрытые туалеты. В РЖД заверили, что пассажирам задерживающихся поездов были предоставлены места отдыха в бизнес-залах и в залах повышенной комфортности на вокзалах Ростов-Главный, Краснодар-1, Сочи, Адлер и других. Также организовано питание и раздача воды. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жителям юга РФ из-за задержек поездов предоставили ускоренную регистрацию на авиарейсы.

