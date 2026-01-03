Суд оставил под арестом бывшего вице-президента «Оборонстроя» Ясакову

Мосгорсуд Москвы признал законным арест бывшего вице-президента ассоциации «Оборонстрой» Ирины Ясаковой в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом свидетельствуют материалы суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно документам, постановление Таганского суда Москвы от 21 ноября 2025 года оставлено без изменений, а апелляционная жалоба защиты – без удовлетворения. Позднее Таганский суд продлил срок содержания Ясаковой под стражей, и это решение также было обжаловано.

Ясакова занимала пост депутата Законодательного собрания Вологодской области, а также руководящие должности в ассоциации «Оборонстрой» и СРО НП РОС «Обронэнерго». Кроме того, она является автором книги «Женщина и ее карьера».

Женщину арестовали в конце ноября по подозрению в мошенничестве на сумму 786 млн рублей. Канал написал, что дело может быть связано с банкротством «Оборонстроя» в 2021 году, когда были выявлены финансовые нарушения и открыто уголовное производство. В рамках расследования, как писали журналисты, под арест попало имущество Ясаковой, включая ее трехэтажный дом в Москве, который она пыталась продать за 120 млн рублей.

Ранее в Дагестане гендиректора энергокомпании арестовали по делу о мошенничестве.