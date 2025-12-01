Рыбак упал в воду с надувной лодки на севере Москвы

В Москве мужчина упал в воду, когда ловил рыбу в пруду. Об этом сообщает Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Инцидент произошел 1 декабря на Большом Садовом пруду. Во время наблюдения за акваторией сотрудник экстренных служб увидел, что с надувной лодки в воду упал человек и начал тонуть. Причиной случившегося стало неосторожное поведение на судне.

К месту происшествия направили дежурных спасателей — они подняли 65-летнего пострадавшего на борт катера, а затем доставили его на сушу. После оказания необходимой помощи и осмотра бригадой медиков мужчина отказался от госпитализации. С ним провели профилактическую беседу о правилах безопасности на воде и он отправился домой вместе со своим другом.

Ранее в Подмосковье перевернулась лодка с двумя рыбаками.