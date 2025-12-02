Старшеклассников эвакуировали после возгорания во время занятия в сургутской школе

В Сургуте учащихся одной из школ эвакуировали из-за возгорания во время занятия. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в школе №27. На потолке в одном из классов прямо во время урока начал плавиться загоревшийся светильник, который засыпал искрами мебель и стулья.

В результате случившегося никто не пострадал. Старшеклассников, находившихся в помещении, эвакуировали, а огонь потушили. Причины возгорания в данный момент устанавливаются.

До этого в барнаульской школе загорелся спортзал. Сотрудники МЧС локализовали возгорание и ликвидировали пожар. На тушение пожара было направлено 65 пожарных и 20 единиц техники.

Ранее в Якутии сгорела школа.