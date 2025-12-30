Размер шрифта
Суд в Ленобласти отправил в колонии «экстрасенсов»

В Петербурге суд приговорил к срокам группу аферистов, выдававших себя за магов
Григорий Сысоев/РИА Новости

В Санкт-Петербурге суд приговорил к срокам от двух до четырех лет группу «экстрасенсов» за мошенничество. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Как установил суд, в 2012 году фигуранты создали преступную группу и Центр Андрея Владимировича Ясного, куда заманивали людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, которые легко поддавались внушению. Они обещали клиентам применять методы биоэнерготерапии, гадания, астрологии и астрономии, следует из сообщения пресс-службы.

«Соучастники изначально не имели намерения исполнять принятые на себя обязательства, поскольку в действительности никакого центра, равно как и самого экстрасенса Андрея Владимировича Ясного, не существовало. Последними была лишь создана видимость наличия таковых, чем исключительно преследовалась цель противоправного изъятия в свою пользу денежных средств граждан, столкнувшихся с жизненными трудностями», — говорится в сообщении.

Так, с 2013 по 2017 годы фигуранты обманули двоих граждан на суммы от 200 до 900 тыс. рублей, установил суд.

Один из четырех мошенников получил условный срок два года. Остальные будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее россиянка потеряла 7,5 млн рублей, поверив в уголовное дело.

