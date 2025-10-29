Туристов попросили вести себя скромнее в Таиланде

Туристов в Таиланде попросили одеваться скромнее и вести себя уважительно во время траура по королеве-матери Сирикит. Об этом говорится на сайте Управления Королевства по туризму (ТАТ).
Все объекты инфраструктуры и достопримечательности при этом функционируют в обычном режиме, отметили там.
Развлекательные мероприятия также проводят, однако их формат, как уточняется, скорректируют.
С 26 октября по 8 ноября в Бангкоке закроют Большой дворец и Храм Изумрудного Будды — там запланированы траурные мероприятия, рассказали в Управлении.
Местных жителей власти попросили носить неяркую или черную одежду в течение трех месяцев. Туристов попросили отказаться от короткой одежды и открытой обуви при посещении траурных мероприятий.
В Управлении заключили, что власти не ждут от туристов полного понимания, но стремление покажет солидарность с Королевством.
25 октября стало известно, что в Таиланде на 94-м году жизни не стало королевы-матери Сирикит. Сирикит — мать короля Таиланда Махи Вачиралонгкорна. В последние годы королева редко появлялась на публике из-за проблем со здоровьем.
Ранее скончался пионер электронной музыки Дэвид Болл.