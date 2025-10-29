Туристов попросили вести себя скромнее в Таиланде

ТАТ: туристам следует вести себя уважительно в Таиланде во время траура

Туристов в Таиланде попросили одеваться скромнее и вести себя уважительно во время траура по королеве-матери Сирикит. Об этом говорится на сайте Управления Королевства по туризму (ТАТ).

Все объекты инфраструктуры и достопримечательности при этом функционируют в обычном режиме, отметили там.

Развлекательные мероприятия также проводят, однако их формат, как уточняется, скорректируют.

С 26 октября по 8 ноября в Бангкоке закроют Большой дворец и Храм Изумрудного Будды — там запланированы траурные мероприятия, рассказали в Управлении.

Местных жителей власти попросили носить неяркую или черную одежду в течение трех месяцев. Туристов попросили отказаться от короткой одежды и открытой обуви при посещении траурных мероприятий.

В Управлении заключили, что власти не ждут от туристов полного понимания, но стремление покажет солидарность с Королевством.

25 октября стало известно, что в Таиланде на 94-м году жизни не стало королевы-матери Сирикит. Сирикит — мать короля Таиланда Махи Вачиралонгкорна. В последние годы королева редко появлялась на публике из-за проблем со здоровьем.

Ранее скончался пионер электронной музыки Дэвид Болл.