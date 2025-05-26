Составлен рейтинг достопримечательностей Золотого кольца

Аналитики сервиса 2ГИС проанализировали, какие достопримечательности в пределах Золотого кольца россияне чаще всего искали, рассматривали на карте и строили к ним маршруты за последний год. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

На основе полученных данных эксперты составили рейтинг самых популярных объектов в городах Золотого кольца.

Самым популярным объектом стал Культурно-просветительский центр имени В.В. Терешковой в Ярославле — именно его чаще всего ищут на картах. На втором месте еще одна достопримечательность Ярославля и его точка притяжения — колесо обозрения «Золотое кольцо». Замыкает тройку Кремль в Суздале.

Туристы во Владимире в первую очередь интересуются памятниками белокаменного зодчества, что подтверждает статус города как архитектурной жемчужины Золотого кольца. По данным 2ГИС, в топ-3 входят: Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота, Музей «Старый Владимир» в Водонапорной башне.

В Иванове путешественники чаще всего ищут объекты конструктивизма. Самые популярные места: торговый центр «Плаза», Ивановский государственный театральный комплекс, а также — Щудровская палатка, один из немногих уцелевших памятников XVII века.

Ярославль, столица Золотого кольца, привлекает внимание как историческими, так и современными объектами. В топе просмотров: культурно-просветительский центр имени В.В. Терешковой, колесо обозрения «Золотое кольцо», Ярославский музей-заповедник.

Суздаль — город-музей под открытым небом, где туристы в первую очередь интересуются архитектурным наследием. В тройке лидеров по интересу пользователей: Суздальский кремль, Торговые ряды, Спасо-Евфимиев монастырь.

В Ростове Великом основной интерес вызывает архитектурная доминанта города — Ростовский кремль. В топе поиска как комплекс в целом, так и его отдельные здания.

Основное направление туризма в Сергиевом Посаде — паломничество, но интерес вызывают и объекты за пределами лавры. В топ-3 поиска входят: Свято-Троицкая Сергиева лавра, Конный двор, Новые торговые ряды.

В Костроме туристы стремятся познакомиться с гражданской архитектурой и историческими символами города. Самые популярные: беседка Островского, пожарная каланча, церковь Воскресения на Дебре.

Интерес в Переславле-Залесском распределяется между традиционными памятниками и необычными музеями. В топ-3 поиска: музей-усадьба «Ботик Петра I», музей утюга, церковь Сорока мучеников.

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