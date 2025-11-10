На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянку с тяжелым инсультом 1000 км везли на обычной скорой по трассе

«V1.ru»: волгоградку с тяжелым инсультом отказались эвакуировать санавиацией
Жительницу Урюпинска, у которой случился инсульт во время лечения в одном из санаториев Сочи, эвакуировали обычной скорой и везли по трассе более 1000 км вместо того, чтобы воспользоваться вертолетом санавиации. Об этом сообщает издание «V1.ru» со ссылкой на дочь пострадавшей.

Как рассказала собеседница издания, ее мать госпитализировали из санатория в больницу №4 в Сочи в середине октября с подозрением на камни в одном из органов. Женщина утверждает, что сразу заподозрила у матери инсульт, но заведующий учреждения якобы отказывался ее слушать, поэтому она составила с юристом жалобу и направила ее в больницу.

«После этого пришли медики, проверили и подтвердили: у мамы был обширный инсульт с поражением мозга. Ее парализовало всю. Она уже не может есть, у нее рефлекс глотания не срабатывает», — рассказала жительница Урюпинска.

По ее словам, ей обещали, что пожилую родственницу транспортируют вертолетом, но в итоге повезли ее обычной скорой.

«Приходил к нам в палату заведующий отделением неврологии, говорил, что за нами прилетит вертолет: нас направят в Ростов, а оттуда заберут в Волгоград, потому что автомобильную дорогу мама не выдержит», — поделилась собеседница.

Женщина отметила, что вместе с мамой едет в скорой и надеется, что она перенесет дорогу.

Главный врач городской больницы № 4 города Сочи Игорь Лукьяненко в беседе с журналистами подтвердил, что пожилую пациентку с дочерью перевозят на автомобиле скорой помощи, при этом подчеркнул, что за перевозку отвечает не больница, а комитет здравоохранения региона.

Ранее в Магнитогорске пенсионеру отказали в госпитализации из-за отсутствия прописки.

