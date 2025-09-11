На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Латиноамериканская страна рекордно нарастила поставки вина в Россию

Чили увеличила экспорт вина в Россию до максимума за четыре года
Shyripa Alexandr/Shutterstock/FOTODOM

Чили в первом полугодии 2025 года существенно нарастила экспорт вина в Россию, достигнув максимальных объемов, начиная с 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные платформы ООН Comtrade.

За первое полугодие 2025 года эта латиноамериканская страна поставила в РФ вина на $12,2 млн, что почти на 22% больше прошлогодних отгрузок. Это, в свою очередь, стало максимальным значением с 2021 года, когда экспорт вина из Чили достигал максимальных $15,05 млн.

Как пишет агентство, винные «флагманы» Чили — это вина из сортов винограда каберне совиньон и карменера. Также популярно мерло, пино нуар и шираз, а среди белых — совиньон блан и шардоне.

В августе сообщалось, что экспорт грузинского вина в Россию стал минимальным за три года.

При этом поставки вина из Евросоюза в Россию в мае этого года достигли максимума с ноября 2024-го — почти 10 тыс. т. Это произошло из-за увеличения поставок из основных стран производителей. Италия нарастила экспорт на 7%, поставив 4,4 тыс. т вина, также значительно вырос экспорт Польши — до 2 тыс. тонн с 1,7 тыс. тонн. Больше всего поставки увеличила Франция — до 154 тыс. тонн.

Ранее в России предложили ввести пошлины на зарубежное вино.

