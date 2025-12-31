Киркоров исполнил песню на стихи Захаровой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале рассказала о премьере песни Филиппа Киркорова, слова для которой написала она.

«Как много зависит от нас, окружающих, когда речь идет о тех, кого мы осуждаем. Может, в Новом году случится чудо, и каждый из нас, по мере сил, прежде чем осудить, спросит себя: «А что я сделал, чтобы помочь открыть «ту дверь», а не столкнуть в яму (что, конечно, всегда проще)?» — отметила она в сообщении.

Захарова выложила видео с премьерой песни в исполнении Киркорова и добавила, что на прошедшем дне рождении был творческий вечер в помощь Храму Архангела Михаила в Тараканово, где артисты пели песни на ее стихи.

До этого Захарова рассказала, что начала праздновать свой юбилей во время записи выпуска телепередачи «Песни от всей души». Ведущий шоу Андрей Малахов и гости программы поздравили дипломата с днем рождения совместным исполнением песни «Пусть бегут неуклюже» из мультфильма «Чебурашка». Захарова поделилась, что во время программы пели в том числе и ее песни. Выпуск с участием официального представителя МИД России выйдет в эфир в январе 2026 года.

Ранее Захарова назвала глобальный итог 2025 года.