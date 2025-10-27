На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Водитель грузовика, которого подменили при рождении, узнал, что он из богатой семьи

SCMP: японец, которого подменили при рождении, узнал, что он из богатой семьи
Shutterstock

Водитель грузовика в Японии, которого подменили при рождении, узнал, что он из богатой семьи, пишет South China Morning Post.

Правда вскрылась лишь спустя шесть десятилетий, когда младшие сыновья из богатой семьи начали сомневаться, что их старший брат действительно является их кровным родственником. Получив наследство, он отправил отца в дом престарелых, что вызвало подозрения у семьи. Родственники вспомнили, как мать однажды говорила, что старшего ребенка в роддоме перепутали после купания.

Братья подобрали окурок, который выбросил их брат, и году отправили на ДНК-анализ. Результаты подтвердили — он не имеет с ними биологического родства. Изучив архивы больницы, семья смогла найти настоящего первенца — водителя грузовика, родившегося всего на 13 минут раньше подмененного младенца.

Его жизнь сложилась тяжело: рос без отца, семья жила без электричества, а сам он с детства подрабатывал, чтобы окончить школу. Мать и соседи не раз говорили ему, что он совсем не похож на родителей.

После многолетнего судебного разбирательства суд в Токио обязал больницу выплатить мужчине $250 тысяч за ошибку, совершенную в 1953 году.

Ранее девушка потребовала у властей €3 млн за то, что ее перепутали в роддоме.

