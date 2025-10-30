Более трети англичан признались, что верят в привидений

Более трети жителей Англии верят в существование призраков. Об этом свидетельствуют данные исследования National Folklore Survey, проведенного компанией Ipsos и освещенному в газете The Guardian.
Издание сообщает, что в общей сложности 29% опрошенных заявили о своей вере в загробную жизнь, 36% верят в привидения и духов усопших, а 27% считают возможным установление контакта с миром мертвых. Кроме того, 16% участников опроса сообщили о наличии «сверхъестественного опыта», а 45% испытывали чувство дежавю.
Наиболее склонны к вере в паранормальные явления респонденты в возрасте от 25 до 34 лет.
По словам исследователя Дэвида Кларка, чьи слова приводит газета, на результаты исследования оказало влияние телевидение и кинематограф.
Его коллега, исследовательница Софи Паркес-Нильд, отметила, что фольклор приобрел огромную популярность в социальных сетях.
В опросе приняли участие 1730 жителей Англии в возрасте старше 16 лет. Погрешность в публикации не указана.
Guardian отмечает, что предыдущий аналогичный опрос среди населения Англии проводился более шести десятилетий назад.
