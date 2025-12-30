В Москве СК завершил расследование дела о публичных призывах к терроризму

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Подмосковья, обвиняемой в публичных призывах к терроризму и совершении действий, угрожающих безопасности России. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по столице в Telegram-канале.

«Следственным отделом... завершено расследование уголовного дела в отношении уроженки Московской области. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), пунктом «в» части 2 статьи 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации)», — отмечается в сообщении.

По версии следствия, в 2023 году обвиняемая опубликовала в одной из социальных сетей материалы, содержащие призывы к совершению террористических актов. Кроме того, в январе 2024 года она распространила в той же социальной сети текстовые сообщения с призывами к деятельности, направленной на нанесение вреда безопасности Российской Федерации.

Ранее россиянку осудили за спонсирование ВСУ и оправдание терроризма.