Новости. Общество

Названа причина изменения меры пресечения бывшему вице-губернатору Свердловской области

RT: Чемезову смягчили меру пресечения из-за болезни
Правительство Свердловской области

Бывшему вице-губернатору Свердловской области сменили меру пресечения на домашний арест из-за проблем со здоровьем. Об этом заявил его адвокат Николай Бердников в беседе с RT.

По словам юриста, экс-чиновнику нужна экстренная медицинская помощь.

«Состояние здоровья моего клиента резко ухудшилось. Требуется экстренная помощь врачей. Сейчас он будет заниматься своим здоровьем и лечением, если позволят следователи», — сказал Бердников.

О переводе Чемезова под домашний арест сообщалось во вторник, 30 декабря. Суд удовлетворил ходатайство следователя.

29 сентября Чемезова задержали в Екатеринбурге. По версии следствия, он участвовал в согласовании завышенных тарифов коммунальных фирм, связанных с компанией «Облкоммунэнерго». Своей вины мужчина не признал. Защита настаивает на его невиновности и требует выпустить из-под стражи по медицинским показаниям. Вскоре после задержания вице-губернатору Свердловской области стало плохо, его увезли в больницу на скорой.

За неделю до этого силовики провели обыски в Москве, в результате чего были задержаны бизнесмен, экс-бенефициар уральского коммунального холдинга «Корпорация СТС» Алексей Бобров и председатель совета директоров этой корпорации Татьяна Черных. Следствие полагает, что Чемезов, будучи вице-губернатором, лоббировал их интересы, добиваясь установки «кабальных» тарифов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд арестовал десятки квартир и машин бывшего чиновника Росприроднадзора.

