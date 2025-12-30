Размер шрифта
Новости. Общество

Курский врач рассказал о вторжении ВСУ в регион

Награжденный Путиным врач рассказал, как в момент вторжения ВСУ спасали раненых
Reuters

Сосудистый хирург Максим Хруслов, удостоенный ордена Мужества по указу президента Владимира Путина, поделился подробностями работы в первые дни вторжения ВСУ в регион. Он рассказал РИА Новости о том, как в течение трех суток, не зная отдыха, врачи оперировали пострадавших.

Утром 6 августа 2024 года украинские подразделения предприняли попытку наступления с целью захвата территории Курской области, которая была успешно пресечена. По словам Хруслова, на момент вторжения он занимал должность не только сосудистого хирурга, но и заместителя начальника Медико-санитарной части №125 в Курчатове.

«Получилось так, что когда националисты вторглись на территорию Курской области, медсанчасть стала ближайшим к линии боевого соприкосновения медицинским учреждением, в котором оказывалась специализированная помощь. Всем, кто обращался (оказывали помощь – ред.), пострадавшим гражданским от рук националистов и военным. Из приграничья везли своим транспортом, волонтеры, военные везли, все везли», — отметил Хруслов.

Хирург подчеркнул, что медперсонал оперативно организовал работу по оказанию необходимой помощи раненым. Он уточнил, что в первые дни после вторжения работа велась в режиме нон-стоп

По словам Хруслова, у большинства пациентов наблюдались схожие ранения, вызванные обстрелами или осколочными повреждениями от боеприпасов ВСУ.

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, заместитель начальника Медико-санитарной части №125 в Курской области Максим Хруслов был награжден орденом Мужества. Соответствующий документ был опубликован в понедельник,29 декабря, на официальном портале правовой информации.

Ранее в Курской области ВСУ сбросили взрывчатку во двор дома.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27537457_rnd_5",
    "video_id": "record::cd5436b3-9723-4251-9e28-a719e246b0b5"
}
