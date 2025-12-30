«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с «Лебединым озером»

«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с несколькими музыкальными треками. Об этом сообщается в Telegram-канал «УВБ-76 логи», который фиксирует активность станции, передает «Осторожно, новости!».

В частности, там можно было услышать музыку из балета Петра Чайковского «Лебединое озеро».

Накануне «Радиостанция Судного дня» вышла в эфир спустя 12 дней тишины после встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Она передала в эфир слово «перелаз» и еще несколько букв и цифр.

До этого станция была активна 17 декабря — тогда в эфире прозвучало слово «татомари».

В декабре прошлого года станция также передавала музыку из «Лебединого озера».

Радиостанция УВБ-76 вещает с 1970-х годов на частоте 4625 кГц. Ее еще называют ««жужжалкой», так как в основном она передает низкочастотный шум, похожий на жужжание, изредка прерываемое словами и музыкой. Некоторые пользователи интернета, которые отслеживают активность станции, считают, что она предает зашифрованные послания.

Ранее ученые разгадали тайну странных космических сигналов.