Новости. Общество

Девушка-подросток из Воронежа отдала мошенникам родительские 6,6 млн рублей

Ilya Naymushin/Reuters

В Воронеже 17-летняя девушка отдала мошенникам деньги своих родителей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что девушке-подростку стали звонить люди, представившиеся якобы сотрудниками различных коммерческих сервисов, а затем — лжеправоохранители. Преступники убедили несовершеннолетнюю, что ее персональные данные используются для незаконных финансовых операций.

После этого с подростком связался «представитель Росфинмониторинга» — он убедил девушку показать свое жилище и имеющиеся там деньги, принадлежащие ее родителям. Далее аферисты предложили ей отдать средства курьеру для «сохранения», и та последовала их инструкциям.

В результате семья лишилась 6,6 млн рублей. Узнав о случившемся, отец девушки обратился с заявлением в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Ранее россиянка потеряла 7,5 млн рублей, поверив в уголовное дело.

