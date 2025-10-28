Мужчины прикинулись полицейским и изнасиловали женщину под предлогом поиска наркотиков

В Индии мужчины ворвались в дом и изнасиловали женщину

В Индии мужчину задержали в рамках дела о групповом изнасиловании косметолога. Об этом сообщает The Times of India.

По данным издания, подозреваемый вместе со знакомыми ворвался в дом 27-летней местной жительницы, когда ее мужа и старшего сына не было дома. Мужчины представились полицейскими и заявили, что у них якобы есть информация о том, что в доме есть марихуана.

Молодые люди заперли четырехлетнего сына женщины и друга семьи в ванной, после чего трое из них надругались над пострадавшей.

Помимо этого, мужчины потребовали у семьи 100 тысяч рупий. После произошедшего они украли 25 тысяч рупий и два мобильных телефона.

Известно, что в момент инцидента в помещении находилась знакомая женщины, но ее самочувствие ухудшилось и она едва не потеряла сознание. Сама пострадавшая сопротивлялась, но это не возымело эффекта.

По делу арестовали семь человек. По версии полиции, налет организовал 24-летний мужчина, который стал седьмым фигурантом.

