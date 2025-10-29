На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянке не дали попасть в ОАЭ из-за пирсинга и татуировок на лице

Ura.ru: туристка из России не смогла попасть в ОАЭ из-за внешности
Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Туристка из России не смогла попасть в Дубай из-за внешнего вида. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, девушка прилетела в город, но в аэропорту ее задержали и увели разбираться. На кадрах, которые записала сама россиянка в воздушной гавани, заметно, что на лице у нее есть большое количество пирсинга, а также несколько татуировок. Помимо этого, волосы выкрашены в нестандартный цвет.

«Девушку держали почти 20 часов и лишь потом сообщили, что с таким видом в страну нельзя», – сообщается в публикации.

В Объединенных Арабских Эмиратах нет законодательного запрета на пирсинг и другие подобные украшения, но с точки зрения местных норм морали они неприемлемы.

По данным издания, девушка вместе со знакомой через Дубай планировала попасть в Африку, но вместо этого они отправились в Оман. На этот раз туристка с помощью косметики скрыла татуировки, выбрала едва заметные украшения, и без каких-либо проблем пересекла границу.

Ранее семью из семи россиян не пустили в Южную Корею.

