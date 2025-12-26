На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Петербуржца арестовали за попытку поджога автомобилей полиции

В Петербурге мужчину арестовали за попытки поджога релейного шкафа и машин МВД
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Петербурге местный житель стал фигурантом уголовного дела о поджоге железнодорожной станции. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел на перегоне станций «Сортировочная – славянка». По версии следствия, мужчина добрался до релейного шкафа, который обеспечивал работу светофора, после чего облил легковоспламеняющейся жидкостью и пытался поджечь. На мужчину обратил внимание электромеханик, поэтому тот скрылся с места.

В этот же день фигурант, как полагают следователи, пришел на перегон станций «Сортировочная – Рыбацкое» и сделал то же самое, но на этот раз релейный шкаф загорелся.
Помимо этого, мужчину подозревают в попытке поджога служебных автомобилей МВД.

«Однако довести свой умысел до конца не смог по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку был задержан», – сообщается в публикации.

В отношении петербуржца возбудили уголовное дело, ему уже предъявили обвинение. Суд отправил его в СИЗО, там арестант пробудет до 24 февраля следующего года.

Ранее в Петербурге мужчина поджег релейный шкаф по указанию мошенников.

