Россиянка потеряла 7,5 млн рублей, поверив в уголовное дело

На Кубани женщина поверила в уголовное дело и отдала мошенникам 7,5 млн рублей

На Кубани 52-летняя женщина поверила в выдуманное мошенниками уголовное дело и лишилась сбережений. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что жительнице Горячего Ключа позвонил неизвестный, назвавшийся сотрудником ФСБ. Лжесиловик заявил, что женщину якобы обвиняют в финансировании террористов.

Затем с горожанкой связался «работник Центробанка», который сообщил, что ее сбережения якобы находятся под угрозой. Под предлогом «сохранения» денег преступники убедили женщину в необходимости отправить сбережения на «безопасный счет».

Поверив злоумышленникам, потерпевшая поехала в Республику Адыгея, где передала криминальным курьерам сначала 4,8 млн рублей, а на следующий день еще 2,7 млн рублей. После этого связь с аферистами прервалась.

Общая сумма ущерба составила 7,5 млн рублей. Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее телефонные аферисты начали использовать новую схему обмана пенсионеров.