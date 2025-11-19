Полицейский держал невиновного бизнесмена в тюремной камере из-за личной неприязни

В Англии полицейский посадил в тюрьму невиновного бизнесмена и оказался в суде

Сотрудник полиции Хэмпшира и острова Уайт предстал перед судом по обвинению в должностном преступлении. Констебль Джеймс Мартин обвиняется в том, что умышленно держал невиновного бизнесмена под стражей, потому что тот ему «не нравился», пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, инцидент произошел в конце 2022 года на фоне личного конфликта между офицером и главой частной охранной компании Бенджамином Черчиллем. Констебль Мартин подозревал бизнесмена в причастности к наркоторговле и применении чрезмерной силы, а после их «профессионального разногласия» Черчилль сам подал на офицера жалобу за запугивание.

Поводом для ареста стал телефонный розыгрыш. 30 декабря коллега Мартина позвонил ему, представившись Черчиллем, и оскорбил его. Мартин воспринял звонок как реальную угрозу и подал рапорт.

Уже на следующий день, 31 декабря, Бенджамин Черчилль был задержан у себя дома в присутствии своего семилетнего сына, с которым в тот момент играл в шашки.

Основное обвинение против Мартина заключается в том, что он, узнав об истинной природе звонка, скрыл эту информацию от следствия. Спустя всего несколько минут после ареста другая офицер, Оливия Пичи, сообщила Джеймсу, что звонок был шуткой.

Несмотря на это, как утверждает обвинение, Мартин не проинформировал следователей. Вместо этого он дал показания, в которых представил инцидент как реальную угрозу, и подписал соответствующее заявление. В результате Черчилль провел в камере 1 час 40 минут и был освобожден только после того, как автор розыгрыша лично явился в участок и во всем признался.

Сам Бенджамин рассказал в суде, что его сыну было «очень страшно» наблюдать за арестом отца, а время, проведенное в заключении, показалось ему «вечностью».

Джеймс Мартин вину не признает. Суд над ним продолжается.

