В Москве повысили штрафы за безбилетный проезд в наземном транспорте

Штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте в Москве повысили до 5 тысяч рублей

Штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте в Москве увеличили с 2 тыс. рублей до 5 тыс. рублей. Решение принято на заседании Мосгордумы. Об этом сообщает ТАСС.

«Статья 10.1. «Безбилетный проезд и провоз ручной клади без оплаты в наземном транспорте общего пользования». Безбилетный проезд, в том числе неправомерное использование льготной персонифицированной карты для проезда, в наземном транспорте общего пользования влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей», - отмечается в тексте законопроекта.

Штрафы за прослушивание в метро аудиозаписей и видео без наушников, бег по эскалаторам и размещение ручной клади на сиденьях подняли с 100 рублей до 1 тысячи.

До этого депутат Ярослав Нилов заявил, что в России планируется изменить ОСАГО для водителей, виновных в авариях с отягчающими обстоятельствами.

«С одной стороны, мы видим, что ремонт машин дорожает, но при этом страховые выплаты не увеличиваются. А когда поднимается об этом вопрос, страховые компании сразу заявляют, что им для этого нужно увеличить тарифы. Этим законопроектом мы показываем, что не надо ничего увеличивать, а нужно просто более эффективно использовать механизмы, которые уже есть», - отметил Нилов.

Страховые компании будут обязаны предъявить виновным в таких ДТП регрессивные требования, а именно сначала возместить ущерб пострадавшему водителю, а потом через суд забрать эти средства у виновника аварии, даже если у него есть полис ОСАГО.

