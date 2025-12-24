На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве повысили штрафы за безбилетный проезд в наземном транспорте

Штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте в Москве повысили до 5 тысяч рублей
true
true
true
close
Валерий Мельников/РИА Новости

Штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте в Москве увеличили с 2 тыс. рублей до 5 тыс. рублей. Решение принято на заседании Мосгордумы. Об этом сообщает ТАСС.

«Статья 10.1. «Безбилетный проезд и провоз ручной клади без оплаты в наземном транспорте общего пользования». Безбилетный проезд, в том числе неправомерное использование льготной персонифицированной карты для проезда, в наземном транспорте общего пользования влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей», - отмечается в тексте законопроекта.

Штрафы за прослушивание в метро аудиозаписей и видео без наушников, бег по эскалаторам и размещение ручной клади на сиденьях подняли с 100 рублей до 1 тысячи.

До этого депутат Ярослав Нилов заявил, что в России планируется изменить ОСАГО для водителей, виновных в авариях с отягчающими обстоятельствами.

«С одной стороны, мы видим, что ремонт машин дорожает, но при этом страховые выплаты не увеличиваются. А когда поднимается об этом вопрос, страховые компании сразу заявляют, что им для этого нужно увеличить тарифы. Этим законопроектом мы показываем, что не надо ничего увеличивать, а нужно просто более эффективно использовать механизмы, которые уже есть», - отметил Нилов.

Страховые компании будут обязаны предъявить виновным в таких ДТП регрессивные требования, а именно сначала возместить ущерб пострадавшему водителю, а потом через суд забрать эти средства у виновника аварии, даже если у него есть полис ОСАГО.

Ранее в Госдуме предложили сажать дорожных хулиганов в тюрьму

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами