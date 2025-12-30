Британка отсудила $47 тыс. после отказа в повышении, «потому что она женщина»

Британка получит $47 тыс. за отказ в повышении, потому что она женщина

Старший преподаватель Университета Куин Мэри в Лондоне, доктор Элиан Боданезе, получит $47 тысяч в качестве компенсации после того, как трудовой трибунал признал, что ее не повышали на работе, «потому что она женщина», пишет Daily Mail.

По данным суда, Боданезе дважды отказывали в повышении, которое в итоге доставалось ее коллеге-мужчине, несмотря на более высокий вклад в исследования и привлечение финансирования. В качестве руководителя проектов она принесла университету на $170 тысяч больше, чем доктор Джон Шорманс, получивший три повышения за время работы.

Британка утверждала, что ее показатели были занижены из-за годового декретного отпуска в 2013–2014 годах, после которого ей было сложно возобновить исследовательскую деятельность из-за высокой нагрузки по преподаванию и отсутствия поддержки. Суд согласился с тем, что критерии оценки, связанные с недавними исследовательскими грантами, ставили женщин в менее выгодное положение из-за перерывов, связанных с материнством.

В решении судьи Катрин Льюис говорится, что университет не смог объяснить, почему доктор Боданезе не была рассмотрена на премию по той же схеме, по которой продвигался ее коллега.

Представители университета, в котором работает Элиан, сообщили, что ознакомились с решением суда и готовы прокомментировать ситуацию, но позже.

