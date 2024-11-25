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Китаец отсудил у компании $48 тыс. после увольнения за сон на рабочем месте

SCMP: в Китае компания уволила сотрудника за сон на работе и оказалась должна ему $48 тыс.

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Shutterstock

Мужчина в Китае получил компенсацию от бывшей компании, которая уволила его за сон на работе, пишет South China Morning Post.

Китаец по фамилии Чжан, который на протяжении двух десятилетий работал менеджером в химической компании, был уволен после того, как камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он спит за рабочим столом после служебной поездки, закончившейся поздно ночью.

Работодатели оформили увольнение через две недели после инцидента, ссылаясь на то, что Чжан «был застигнут спящим на работе из-за переутомления». В официальном уведомлении было указано, что поведение мужчины является серьезным нарушением политики компании по дисциплине, несмотря на его десятилетний стаж и доказанные успехи в компании.

Обвиняя компанию в несправедливом увольнении, Чжан подал иск в суд. Суд признал, что хотя работодатели могут расторгать трудовые договоры за нарушение формальных правил, в данном случае «сон на рабочем месте был первым правонарушением и не нанес серьезного ущерба компании».

Учитывая положительную карьерную историю Чжана, суд счел увольнение крайне жестоким и необоснованным, постановив компанию выплатить $48 тысяч.

Ранее сообщалось, что в Эстонии работодатели ругают сотрудников за слишком частые походы в туалет.

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