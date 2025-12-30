Размер шрифта
Россиянам объяснили, что делать, если ребенок попросил на Новый год стать космонавтом

Летчик Корниенко: не отказывайте ребенку в желании стать космонавтом
Сергей Корсаков/Роскосмос

Летчик-космонавт, герой России Михаил Корниенко в разговоре с «Газетой.Ru» посоветовал россиянам не противодействовать своим детям в желании стать астронавтами, если они загадали это в Новый год. Корниенко рассказал, что полученные навыки точно пригодятся в жизни – ребенок как минимум будет здоровее.

«Ответы на поверхности лежат, понимаете? Не стоит противодействовать – желание у ребенка не самое плохое, скажем так. Нужно направлять по верному пути. Это здоровье прежде всего, которое никогда не помешает любой практике. А значит, ему надо помочь и направить. Только не профессиональный спорт, а физкультура бытовая, которая помогает сохранить здоровье. Ни в коем случае не контактные. И летчикам запрещено, и тем более космонавтам. По голове попадет что-то – плохо. [Необходимо] профильное образование – зайдите на сайт Роскосмоса, там есть все условия принятия в отряд, каким должен быть кандидат. Он должен иметь высшее образование, безусловно — инженер, летчик либо врач», — посоветовал он.

Корниенко отметил, что не у всех получится реализовать мечту. Однако, по его словам, полученные навыки в ходе подготовки могут помочь на всем жизненном пути.

«Так плавненько выстроить дорожную карту по этому пути на годы вперед. И по этой карте идти. Ну, естественно, хорошие оценки, знание языка, ученая степень — большие плюсы. Ну и учитывать, что в отряд принимают до 35 лет. В принципе, это все те вещи и позиции, которые в обыкновенной жизни ребенку пойдут большой плюс, если он передумает или там как-то не сложится по здоровью пройти, или еще что-то — то тот задел, который ему родители дадут, на этом пути пригодится всегда, по-любому», — заключил он.

Ранее юрист напомнил о запрете забирать у ребенка подаренные на Новый год деньги.

