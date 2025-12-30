Размер шрифта
Песков поделился ожиданиями от 2026 года

Песков заявил, что ждет от 2026 года мира и процветания
Roman Naumov/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о своих ожиданиях от 2026 года в интервью журналисту Александру Юнашеву, которое тот опубликовал в своем Telegram-канале.

Представитель Кремля отметил, что его чаяния совпадают с желаниями большинства граждан страны.

«Что жду? Как все мы. Ждем мира, ждем успехов, ждем процветания, ждем здоровья. Больше ничего не ждем. Больше ничего не надо», — сказал Песков.

До этого Песков направил в адрес журналистов поздравительные открытки, где отметил, что время в 2025 году, как никогда раньше, ускорилось и уплотнилось. Он пожелал представителям средств массовой информации «жить, творить, быть счастливыми и побеждать каждый день».

28 декабря во время телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа обменялись теплыми поздравлениями по случаю рождественских и новогодних праздников и пожелали счастья народам двух стран. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, разговор продолжался 1 час 15 минут и имел дружеский, доброжелательный и деловой характер.

Ранее Путин обратился к россиянам перед Новым гордом.

