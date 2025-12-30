Москвичам напомнили об ответственности за использование пиротехники

Полиция Москвы предупреждает граждан об ответственности за нарушение правил использования пиротехнических изделий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В ведомстве напомнили, что нарушение правил использования пиротехнических изделий влечет ответственность в соответствии со статьей 20.4 кодекса об административных правонарушениях (нарушение требований пожарной безопасности). В случае наступления более тяжких последствий действия человека, использующего пиротехнику, квалифицируются в соответствии с нормами российского уголовного кодекса.

В министерстве отметили, что следует воздержаться от запуска петард, фейерверков, ракет и прочих подобных изделий в помещениях, с балконов и лоджий, вблизи жилых домов и хозяйственных построек, а также на любых объектах транспортной инфраструктуры.

До этого сообщалось, что в России маркетплейсам запретили хранить и выдавать пиротехнику, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в пунктах выдачи заказов, находящихся в жилых домах.

Ранее в Госдуме предложили ужесточить контроль за продажей пиротехники.