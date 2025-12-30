Размер шрифта
Москвичам напомнили об ответственности за использование пиротехники

Полиция Москвы напомнила об ответственности за использование пиротехники
Полиция Москвы предупреждает граждан об ответственности за нарушение правил использования пиротехнических изделий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В ведомстве напомнили, что нарушение правил использования пиротехнических изделий влечет ответственность в соответствии со статьей 20.4 кодекса об административных правонарушениях (нарушение требований пожарной безопасности). В случае наступления более тяжких последствий действия человека, использующего пиротехнику, квалифицируются в соответствии с нормами российского уголовного кодекса.

В министерстве отметили, что следует воздержаться от запуска петард, фейерверков, ракет и прочих подобных изделий в помещениях, с балконов и лоджий, вблизи жилых домов и хозяйственных построек, а также на любых объектах транспортной инфраструктуры.

До этого сообщалось, что в России маркетплейсам запретили хранить и выдавать пиротехнику, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в пунктах выдачи заказов, находящихся в жилых домах.

Ранее в Госдуме предложили ужесточить контроль за продажей пиротехники.

