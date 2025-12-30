Размер шрифта
Депутат Романов прокомментировал атаку украинских БПЛА на резиденцию Путина

Депутат Романов: государственный терроризм – это международное преступление
Станислав Красильников/РИА Новости

Террористическая атака резиденции президента России Владимира Путина с использованием БПЛА, успешно отраженная силами противовоздушной обороны РФ, в очередной раз срывает с лица неонацистского правительства Украины все маски и одновременно срывает скорейшее урегулирование конфликта, заявил в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов.

«Государственный терроризм, как альтернатива действиям регулярной армии, на фоне высокоуровневых переговоров – это международное преступление, которое должно быть наказано не только Россией, но и всеми участниками переговоров по Украине, поскольку такое поведение главарей неонацистского режима обесценивает многочисленные усилия его неразборчивых сторонников», — заявил Романов.

Он добавил, что такое поведение киевского режима является признаком недоговороспособности.

«В связи с неадекватными действиями Киева Россия не станет выходить из переговорного процесса с США по Украине. Но ответ без сомнения - последует! Враг будет разбит. Победа будет за нами», — сказал Романов.

Напомним, ранее Украина попыталась с помощью БПЛА атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.
