Неизвестный забрал школьника с уроков, а затем их тела нашли в реке

В Казахстане неизвестный забрал школьника с уроков, а потом их тела нашли в реке

В Казахстане десятиклассник ушел из школы с неизвестным, а затем тела их обоих обнаружили в реке. Об этом сообщает телеканал КТК.

Все началось с того, что подросток, ученик десятого класса, 30 ноября ушел из дома и не вернулся. Отсутствие школьника заметили лишь на следующий день. По словам сестры погибшего, в тот день его на автомобиле забрал из школы неизвестный мужчина.

В результате спасатели обнаружили тела 16-летнего школьника и 27-летнего мужчины в реке Илек. Их нашли в воде в ходе поисков с привлечением водолазов, беспилотников и кинологов. Также на берегу нашли два мобильных телефона. Что мужчина с подростком там делали и как оба утонули в данный момент неизвестно.

Следов насилия на телах не обнаружено. Ведется следствие, специалисты изучают записи с камер и данные телефонов для установления обстоятельств произошедшего.

Ранее тела девочки и двух мужчин нашли в гараже в Ленобласти.