Кинолог рассказал о нескольких вариантах передержки для собак на Новый год

Желающим уехать на Новый год россиянам и оставить собаку на передержку следует заранее озаботиться этим вопросом, выбрав наиболее безопасный и комфортный вариант. Причем оставить с другими людьми можно далеко не каждого питомца, предупредил в беседе с «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Оставшись без своих хозяев, собака будет в любом случае испытывать стресс. Если при этом она попадет в некомфортное место, то это усилит ее переживания и может сказаться на здоровье, отметил специалист. Он призвал учитывать характер, возраст и состояние питомца при решении таких вопросов.

«Помните, не всех собак можно оставлять на передержках, это касается маленьких щенков, собак, которые только попали к вам в дом, а также тех, у кого есть проблемы с поведением. Таких питомцев лучше брать с собой», — подчеркнул кинолог.

Для передержки собак есть как минимум три варианта – ее можно либо оставить с родственниками, либо найти вариант передержки за городом, либо отдать ее в дрессировочный центр, рассказал Голубев. Лучшим он назвал первый вариант – проживание питомца с родственниками или близкими хозяина, которых он уже знает, является наименее стрессовым. Однако важно, чтобы люди умели заботиться о собаке, с ними необходимо заранее обсудить все детали, предупредил эксперт.

Что касается загородной передержки, то главный плюс такого варианта – отдаленность от шумной толпы, салютов, петард, которые сильно влияют на нервы животного. Голубев призвал отдать предпочтение именно этому варианту, если собаку нельзя оставить с родственниками.

Дрессировочные центры как раз могут располагаться за городом. Важно, чтобы это были надежные учреждения с профессиональными работниками, которые точно умеют правильно общаться с собаками, подчеркнул специалист.

«Помимо того, что с питомцем будут гулять и ухаживать за ним, с ним будут заниматься. У собаки просто не будет времени грустить, ведь она будет занята изучением и отработкой новых команд», — пояснил кинолог.

Он также посоветовал перед заключением договора с центром или зоогостиницей проверить все документы и сертификаты, условия содержания собак, квалификацию сотрудников. Кроме того, важно рассказать об особенностях питомца, привезти его любимый корм и обсудить график выгула, заключил Голубев.

