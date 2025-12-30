Размер шрифта
Россиянам дали советы, как нарядить елку в 2026 году

Декоратор Лапшинова: в 2026 году елку стоит украсить декоративными свечами
oatawa/Shutterstock/FOTODOM

Стильно украсить новогоднюю елку в 2026 году можно гирляндами с мягким светом, советскими игрушками и самодельными фигурками. Об этом РИАМО рассказала декоратор бренда эмоциональных товаров modi Юлия Лапшинова.

По словам специалиста, в этом году на елку можно повесить стеклянные советские игрушки, объемные фигурки, самодельные украшения, бумажные гирлянды, а также дождик или бусы. Такие изделия помогут сделать праздничный интерьер живее и создадут атмосферу, напоминающую детство.

Помимо этого, можно украсить елку самодельными изделиями, выполненными в стиле советской классики. Например, на дереве можно разместить валяные фигурки из шерсти, резные деревянные снежинки, бантики из лент или бумажные оригами.

Декоратор также добавила, что в этом году актуальны гирлянды-роса с мягким светом и небольшие декоративные свечи, которые сделают пространство рядом с елкой особенно уютным.

«Главный тренд 2026 года — внимание к деталям и атмосфера праздника. Елка должна не только украшать интерьер, но и дарить эмоции, напоминая о детских праздниках и ожидании чуда», — отметила эксперт.

Социальный психолог Мария Камицына до этого рассказала, что из-за стресса, усталости и недосыпа в декабре многие сталкиваются с отсутствием новогоднего настроения. Создать ощущение приближающегося праздника можно с помощью ярких украшений, музыки и других деталей, ассоциирующихся с Новым годом. По словам эксперта, следует сместить фокус с проблем на приятные впечатления, задействовав все органы чувств.

Ранее россиянам рассказали, как избежать ссор с родственниками за новогодним столом.

